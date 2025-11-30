Haberler

Samsun'da Motosikletli Gençlere Silahlı Saldırı: 7 Gözaltı

Samsun'un Canik ilçesinde motosiklet üzerinde oturan iki genç, kimliği belirsiz şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralı gençlerden birinin hayati tehlikesi sürerken, olaya karışan 7 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da motosiklet üzerinde oturdukları sırada 2 kişinin silahlı saldırıya uğradığı olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Olay, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Motosiklet üzerinde sohbet eden Kadirhan Y. (20) ile Yusuf İ.Ç.'ye (18) kimliği belirsiz şahıslar tarafından tabancayla ateş açıldı. Saldırıda yaralanan 2 genç, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadirhan Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kurşunların bina giriş kapısına, ayakkabı dükkanının vitrin camına ve gençlerin üzerinde oturdukları motosiklete de isabet ettiği belirlendi. Polis, yaptığı araştırmada silahlı saldırı olayına 1'i yaşı 18'den küçük 7 kişinin karıştığını tespit etti. Kavganın devamı olarak olay yerine 4 motosiklet ile gelen saldırganların silahlı saldırı düzenleyip kaçtıkları tespit edildi. Olaya karışan E.İ. (22), A.S. (24), K.R. (18), Y.S. (26), S.E.Ç. (18), G.S. (20) ve 15 yaşındaki B.S., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 15 yaşındaki çocuk, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
