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Motosiklet tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

Motosiklet tıra arkadan çarptı: 2 yaralı
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Samsun'un Atakum ilçesinde motosikletin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde motosikletin tıra arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Atakum ilçesi Ankara Yolu 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsrafil Dozu (18) idaresindeki 19 AGR 841 plakalı motosiklet, önünde ilerleyen Faruk Reyhan (31) yönetimindeki 55 FR 448 plakalı Mercedes çekiciye bağlı 55 APP 783 plakalı yarı römorka arkadan çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü İsrafil Dozu ile motosiklette yolcu olarak bulunan Sıla B. (16) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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