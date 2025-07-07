Samsun'da Motosiklet Sürücüsüne Tehlikeli Kullanım Ceza

Samsun'da Motosiklet Sürücüsüne Tehlikeli Kullanım Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Yakakent ilçesinde motosikletiyle tehlikeli hareketler yapan bir sürücü, kameralara yakalandı ve polis tarafından ceza uygulandı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken tehlikeli hareketler yapan bir sürücü, başka bir aracın kamerasına yakalandı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, motosiklet sürücüsüne idari para cezası uyguladı.

Olay, Samsun-Sinop karayolu Yakakent ilçesi mevkisinde meydana geldi. Bir motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken motosikletin üzerine yatarak ilerlemesi, trafikteki diğer araçların kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrası Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri harekete geçti. 55 plakalı motosikletin sürücüsüne, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü" gerekçesiyle para cezası uygulandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Metan gazından şehit düşen askerleri madenciler çıkardı

Şehitlerimizle ilgili kahreden detay! Gece yarısı özel ekip getirilmiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırkpınar'da karşılaşan Ağıralioğlu ve İnce güreşe tutuştu

Er Meydanı'nda karşılaşan siyasetin 2 önemli ismi güreşe tutuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.