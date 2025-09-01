Samsun'da Motosiklet Kaskından Uyuşturucu Çıktı

Samsun'un Alaçam ilçesinde polis, motosiklet kaskına gizlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde devriye gezen Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri İ.Ö.'yü (36) durdurdu. Yapılan kontrolde şahsın kafasındaki motosiklet kaskının içine zulalanmış 0,97 gram sentetik kannabinoid, 0,81 gram esrar ve 9 adet extacy hap ele geçirildi.

Olayla ilgili İ.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN