Tamirciden 50 bin liralık motosiklet çaldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir motosiklet tamircisinden çalınan motosiklet ve kaskın, 14 suç kaydı bulunan 18 yaşındaki E.Y. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. E.Y. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir motosiklet tamircisinden kapıyı kırarak motosiklet ve kask çalan 18 yaşındaki şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İlkadım ilçesindeki bir motosiklet tamircisinin kapısını kırılarak 11 Ocak günü gece 03.30 sıralarında yaklaşık 50 bin TL değerinde motosiklet ile kask çalındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını 14 suç kaydı bulunan E.Y.'nin (18) gerçekleştirdiğini tespit etti. E.Y. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgulanması tamamlanan şahıs bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

