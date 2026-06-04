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Park halindeki motosikletlere zarar verip birini çaldı: 18 yaşındaki şüpheli yakalandı

Park halindeki motosikletlere zarar verip birini çaldı: 18 yaşındaki şüpheli yakalandı
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Samsun'da park halindeki motosikletlere zarar verip birini çalan 18 yaşındaki şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Samsun'da park halindeki motosikletlere zarar verip birini çalan 18 yaşındaki şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan iki motosikletin kontak bölümleri kırılarak yaklaşık 27 bin TL'lik maddi hasar oluşturuldu. Aynı gün içerisinde yine ilçede park halinde bulunan yaklaşık 90 bin TL değerindeki bir motosiklet de çalındı. İhbar üzerine çalışma başlatan Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtları ve saha incelemeleri sonucunda olayların şüphelisinin D.O. (18) olduğunu belirledi. Yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Çalınan motosiklet ise Atakum ilçesinde bulunarak sahibine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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