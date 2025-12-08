Samsun'da yüksekten düşen şahıs hayatını kaybetti

Samsun'da çalıştığı mobilyacıda 3 metre yüksekten düşen şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Tekkeköy ilçesi İstiklal Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mobilyacıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mobilyacı çalışanı Lütfi Kara (46) yaklaşık 3 metre yükseklikten kafa üstü düşerek ağır yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan Kara, yapılan ilk müdahalelerin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kara, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN