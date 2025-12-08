Haberler

Samsun'da yüksekten düşen şahıs hayatını kaybetti

Samsun'da yüksekten düşen şahıs hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir mobilyacıda çalışan Lütfi Kara, 3 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Samsun'da çalıştığı mobilyacıda 3 metre yüksekten düşen şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Tekkeköy ilçesi İstiklal Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mobilyacıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mobilyacı çalışanı Lütfi Kara (46) yaklaşık 3 metre yükseklikten kafa üstü düşerek ağır yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan Kara, yapılan ilk müdahalelerin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kara, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bahis soruşturmasında aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 29 isim için tutuklama talebi

Futbol dünyasının ünlü isimleri için tutuklama talebi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! Kar kalınlığı 18 santime ulaştı

İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! 18 santime ulaştı
Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk

Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
2 milyon harcayıp vücudunu dövmeyle kaplattı, dilini ikiye ayırdı! Yeni hedefi akıllara zarar

2 milyon harcayıp vücudunu dövmeyle kaplattı, dilini ikiye ayırdı
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
İşte 1 senede Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı

İşte 1 senede Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi

Asansörde sevgilisiyle aşka geldi
Bomba gibi patladı! Dehşet anları kameralarda

Bomba gibi patladı! Dehşet anları kameralarda
ABD First Lady'si Melania Trump ilk filmi için kamera karşısına geçti

Trump'ın eşi ilk filmi için kamera karşısında
title