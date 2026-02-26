Haberler

Eşini mobilya mağazasında darbetti: O anlar kamerada

Eşini mobilya mağazasında darbetti: O anlar kamerada
Güncelleme:
Samsun'un Atakum ilçesinde bir şahıs, eşini çalıştığı mobilya mağazasında darbetti. Olay, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Çift, birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını bildirdi.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir şahıs, eşini çalıştığı mobilya mağazasında darbetti. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, 2025 Aralık ayında Atakum ilçesinde bulunan bir mobilya mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, mağazada cep telefonuyla konuşan şahıs, bir süre sonra mağaza çalışanı olan eşine bağırmaya başladı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Öfkesine hakim olamayan şahıs, eşine şiddet uyguladı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, telefonla konuştuğu sırada eşine yönelerek tartışma başlatan şahsın, daha sonra fiziksel müdahalede bulunduğu görüldü. Öte yandan, çiftin birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
