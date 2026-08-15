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Kavak'ta Minibüs Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı

Kavak'ta Minibüs Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı
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Samsun’un Kavak ilçesinde minibüsün kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Kavak ilçesinde minibüsün kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ankara karayolu Üçhanlar mevkisinde saat 09.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eren Afacan idaresindeki 34 BKM 384 plakalı kasa minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Bariyerlere ve ağaç direğe çarpan minibüs, ardından şarampole yuvarlandı.

Kazada minibüs sürücüsü Eren Afacan ile araçta bulunan Yağmur Yaman yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yapan minibüs ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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