Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Mezun Genç KYK Binasından Atlayarak Hayatına Son Verdi

Samsun'da Mezun Genç KYK Binasından Atlayarak Hayatına Son Verdi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da psikolojik danışmanlık mezunu 22 yaşındaki Doğuş Can Kavaklı, KYK yurduna eşyalarını almak için geldiğinde bilinmeyen bir nedenle 6. kattan atlayarak intihar etti. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Samsun'da, psikolojik danışmanlık ve rehberlik (PDR) bölümünden yeni mezun olan 22 yaşındaki genç, eşyalarını almak için geldiği Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) binasından atlayarak hayatına son verdi. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan KYK Cemal Safi Erkek Öğrenci Yurdu'nda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. OMÜ PDR bölümünden yeni mezun olduğu öğrenilen Doğuş Can Kavaklı (22), eşyalarını toplamak için KYK yurduna geldi. Yurda gelen öğrenci bilinmeyen bir nedenle pencere kenarına koyduğu sandalyeye çıkarak 6. kattan aşağı atladı. Mezun genç olay yerinde hayatını kaybetti. Olay anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

Gencin cesedi Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Doğuş Can 3-sayfa Kavaklı samsun Sağlık Kaza

İsrail Kabinesinden 'İran' kararı

İsrail kabinesi karar verdi! İran bu gece vuruluyor mu?

 ABD, İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor

ABD, İran'a büyük darbeyi vurmaya hazırlanıyor

 CHP lideri Özel'den İmamoğlu çıkışı: Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak

CHP liderinden dikkat çeken İmamoğlu çıkışı: Bence onaylanacak
Bahçeli'den Davutoğlu'na: Zat-ı alinizin bu dönemde çok önemli birikiminize ihtiyacı var.

Bahçeli, bu kez Davutoğlu ile şaşırttı: Size ihtiyaç var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benfica Atletico Madrid maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Benfica Atletico Madrid geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Lille Real Madrid maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Lille Real Madrid geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Afyon elektrik kesintisi! SON DAKİKA! 2 Ekim Afyonkarahisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Michy Batshuayi Fenerbahçe forması mı giydi? Lille Real Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Lille Real Madrid golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Kerem Aktürkoğlu Benfica Atletico Madrid gol izle! Benfica Atletico Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Benfica Atletico Madrid golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Lille Real Madrid hangi kanalda? Real Madrid maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Benfica Atletico Madrid hangi kanalda? Benfica maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Sandık Kokusu 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu 31. bölüm fragman izleme linki var mı? Liverpool Bologna CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Liverpool Bologna maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title