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Samsun'da Mahalli İdareler Seçimleri İçin 4 Bin 634 Personel Görevlendirildi

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SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Orhan Tavlı, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 3 bin 118'i emniyet, bin 442'si jandarma ve 74'ü sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 4 bin 634 personelin görevlendirildiğini açıkladı.

Seçim Güvenliği Toplantısı, Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin Samsun'da güven ve huzur ortamı içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrasına yönelik alınması gereken tedbirler görüşüldü.

4 bin 634 personel görevlendirildi

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinde Samsun genelinde 2 bin 176'sı emniyet bölgesi, bin 476'sı jandarma bölgesi ve 4'ü cezaevinde olmak üzere toplam 3 bin 656 sandıkta, 1 milyon 38 bin 91 seçmen oy kullanacak. Vali Orhan Tavlı, seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilebilmesini sağlamak için 3 bin 118'i emniyet, bin 442'si jandarma ve 74'ü sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 4 bin 634 personelin görevlendirildiğini söyledi.

Toplantıya ayrıca Vali Yardımcısı Vekili/İlkadım Kaymakamı Abdulkadir Demir, Alaçam Kaymakamı/Yakakent Kaymakam Vekili Fatih Kayabaşı, Asarcık Kaymakamı Hakan Köksal, Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, Ayvacık Kaymakam V. Muhammed Raşit Aktay, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Canik Kaymakamı Vehbi Bakır, Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Kavak Kaymakamı Erdem Karanfil, Ladik Kaymakam V. Merve Kartal, 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, Salıpazarı Kaymakamı Salih Başara, Tekkeköy Kaymakamı Dr. Polat Kara, Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile kamu kurumlarının müdürleri katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orhan Tavlı Jandarma Samsun Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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