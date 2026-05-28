Haberler

Samsun'da Kurban Bayramı'nın ilk gün bilançosu: 472 yaralı

Samsun'da Kurban Bayramı'nın ilk gün bilançosu: 472 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaşanan kazalarda 472 kişi hastanelerin acil servislerine başvurdu. El, kol ve bacak yaralanmaları öne çıktı.

Samsun'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaşanan kazalarda 472 kişi hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bu yıl da yüzlerce kişi kurban kesimi sırasında yaralanarak acil servislere başvurdu. Bayram namazının ardından kurban kesim alanlarında yoğunluk oluşurken, kurban kesmek isteyen bazı vatandaşlar dikkatsizlik ve tecrübesizlik sonucu kendilerini yaraladı. El, kol ve bacak bölgelerinden yaralanan vatandaşlardan bazıları kendi imkanlarıyla hastanelere giderken, bazıları ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Özellikle Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi'nde bayramın ilk saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı. Kent genelinde hastanelerin acil servislerine başvuran 472 kişinin büyük bölümünün kurban kesimi sırasında bıçak ve kesici aletlerle yaralandığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Bender Abbas'a hava saldırısı düzenledi, İran'dan jet misilleme geldi

Korkulan oldu! ABD kenti havadan vurdu, İran'dan jet misilleme geldi
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaştı

AK Parti ve CHP arasında 3 bayram sonra ilk ziyaret
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Siverek'te yol kenarında ölü su samuru bulundu

Görüntüler Türkiye'den! Denizin olmadığı yerde ölü bulundu
Kaya Çilingiroğlu, eski eşleri Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç ile bayramda bir araya geldi

Eski eşler aynı masada
'Asla' demişti! Şeyma Subaşı sözünü tutamadı bikinili poz verdi

Sözünü tutamayıp yine bikinili poz verdi
Yunan savaş uçakları, Türkiye'ye iki kilometre mesafede alçak uçuş yaptı

Komşuda skandal görüntüler: Sıcak çatışmaya hazırlanılıyor
İsrail'den Lübnan'ın Sur kentine saldırı tehdidi: Evlerinizi bir an önce terk edin

İsrail o kenti vurmaya hazırlanıyor: Evlerinizi bir an önce terk edin
''Para var huzur var'' dedirten görüntü! Helikopterden inen isme bakın

''Para var huzur var'' dedirten an! Helikopterden inen isme bakın
TOMA'nın üstüne çıkıp zarar veren saldırgan tutuklandı

İzmir'deki olaylara damga vuran isimdi! En çok mesleği şaşırttı