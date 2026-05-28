Samsun'da Kurban Bayramı'nın ilk gün bilançosu: 472 yaralı

Samsun'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaşanan kazalarda 472 kişi hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bu yıl da yüzlerce kişi kurban kesimi sırasında yaralanarak acil servislere başvurdu. Bayram namazının ardından kurban kesim alanlarında yoğunluk oluşurken, kurban kesmek isteyen bazı vatandaşlar dikkatsizlik ve tecrübesizlik sonucu kendilerini yaraladı. El, kol ve bacak bölgelerinden yaralanan vatandaşlardan bazıları kendi imkanlarıyla hastanelere giderken, bazıları ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Özellikle Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi'nde bayramın ilk saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı. Kent genelinde hastanelerin acil servislerine başvuran 472 kişinin büyük bölümünün kurban kesimi sırasında bıçak ve kesici aletlerle yaralandığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı