Haberler

Kıraathanelere kumar denetimi: 11 kişiye idari para cezası

Kıraathanelere kumar denetimi: 11 kişiye idari para cezası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Terme ilçesinde yapılan denetimlerde iki kıraathanede kumar oynandığı tespit edildi. 11 kişiye idari para cezası uygulanırken, iş yeri sahipleri hakkında da adli işlem başlatıldı.

Samsun'un Terme ilçesinde polis ekiplerince iki ayrı kıraathanede yapılan denetimlerde kumar oynandığı tespit edilirken 11 kişiye idari para cezası uygulandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından asayişin sağlanmasına yönelik yürütülen denetimler kapsamında Terme ilçesinde faaliyet gösteren bir kıraathanede yapılan kontrolde, iskambil kağıdı ile kumar oynandığı belirlendi. Oyun masası üzerinde 13 adet 200 TL ve 5 adet 100 TL banknot olmak üzere toplam 3 bin 100 TL bulundu. Kumar oynadığı tespit edilen 5 şahsa idari işlem uygulanırken, iş yeri sahibi hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.

İlçede bulunan başka bir kıraathanede yapılan denetimde ise oyun masasında iskambil kağıdı ile kumar oynandığı tespit edildi. Masanın üzerinde 2 adet 100 TL ve 1 adet 50 TL banknot olmak üzere toplam 250 TL bulunduğu belirlenirken, kumar oynadığı tespit edilen 6 şahsa idari işlem uygulandı.

İş yeri sahibi hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Malatya'ya kurulacak Partiot'lar geldi! İşte ilk görüntüler

Malatya'ya konuşlandırılıyor! İlk görüntüler geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray-Liverpool maçını yorumlarken telefonlarına gelen sesle şoke oldular

Galatasaray maçını yorumlarken telefonlarına gelen sesle şoke oldular
Trump'ın fotoğrafına bakan herkes aynı noktaya takıldı

Fotoğrafa bakan aynı noktaya takıldı
Avrupa'yı sarsan facia! Yolcu, otobüste kendisiyle birlikte olanları da yaktı

Tam bir facia! Yolcu, otobüste kendisiyle birlikte olanları da yaktı
Trump'ı küplere bindirecek heykel! ABD'nin orta yerine diktiler

Trump'ı küplere bindirecek heykel! ABD'nin orta yerine diktiler
Galatasaray-Liverpool maçını yorumlarken telefonlarına gelen sesle şoke oldular

Galatasaray maçını yorumlarken telefonlarına gelen sesle şoke oldular
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Ankara'da korkutan deprem

Ankara'da korkutan deprem