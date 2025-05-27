Samsun'da Kültür Merkezinin Çatısında İntihar Girişimi

Samsun'da Kültür Merkezinin Çatısında İntihar Girişimi
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Samsun'da bunalıma giren bir şahıs, Atatürk Kültür Merkezi'nin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, şahsı ikna ederek çatıdan indirdi.

Kültür merkezinin çatısında intihar girişimi

SAMSUN - Samsun'da bunalıma giren bir şahıs, Atatürk Kültür Merkezi'ninçatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Olay, İlkadım ilçesinde bulunan 9 katlı Atatürk Kültür Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 46 yaşındaki İsmail Ekiz, henüz bilinmeyen bir nedenle kültür merkezinin çatısına çıktı. Çatıda bir kişiyi gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine gelen müzakereci polis memurları, yaklaşık 1 saat süren görüşmeler sonucunda şahsı ikna ederek çatıdan indirdi. Basın mensuplarına, evinin ve kimsesinin olmadığını belirten İsmail Ekiz, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - 3.Sayfa
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