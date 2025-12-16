Haberler

Samsun'da otomobil takla attı: 3 yaralı

Güncelleme:
Samsun'un Terme ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kazada sürücü ve iki yolcu yaralandı ancak hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Samsun'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Terme ilçesi Samsun-Ordu yolunun 58. kilometresi Söğütlü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Umut Koz idaresindeki 53 ACG 948 plakalı otomobil, sağ şeritte seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada, sürücü R.U.K ile araçta yolcu olarak bulunan B.T. Koz ve T.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

