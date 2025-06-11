Samsun'da Kontrolden Çıkan Araç Kanala Uçtu: 2 Yaralı

Samsun'da Kontrolden Çıkan Araç Kanala Uçtu: 2 Yaralı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç, diğer bir araca çarpmasının ardından kontrolünü kaybederek kanala düştü. Kazada iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç kanala uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Turgutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Damlataş istikametinden Turgutlu yönüne seyir halinde olan S.K. idaresindeki 55 AOL 547 plakalı araç, Turgutlu sapağına geldiği esnada Yenikaracalı yönünden gelen M.Ö. hakimiyetindeki 55 HZ 636 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç kanala uçarken, araç içerisinde bulunan M.Ö ve N.Ö yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı M.Ö. ve N.Ö. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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