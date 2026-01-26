Samsun'da 23 yıl ve 18 yıl hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı

Samsun'un Bafra ve İlkadım ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 kişi, polis ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde yakalandı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde yapılan kontroller sırasında durumundan şüphelenilen ve üzerinde kimlik bulunmayan şahıs durduruldu. Şahsın sözlü beyanında E.K. (41) olduğunu söylemesi üzerine yapılan sorgulamada gerçek kimliğinin A.K. (45) olduğu belirlendi. Yapılan incelemede A.K.'nin 3 ayrı dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarından toplam 23 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 3 ayrı dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçlarından toplam 71 bin 500 TL kesinleşmiş adli para cezası ile arandığı tespit edildi.

Öte yandan Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakkında 18 yıl 9 ay hapis ve 187 bin 500 TL adli para cezası bulunan M.K. (25) de İlkadım ilçesinde yakalandı.

Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - SAMSUN