Haberler

Samsun'da 23 yıl ve 18 yıl hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı

Samsun'da 23 yıl ve 18 yıl hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Bafra ve İlkadım ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki kişi, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakalandı. Şahıslar, dolandırıcılık ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan toplamda 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Samsun'un Bafra ve İlkadım ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 kişi, polis ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde yakalandı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde yapılan kontroller sırasında durumundan şüphelenilen ve üzerinde kimlik bulunmayan şahıs durduruldu. Şahsın sözlü beyanında E.K. (41) olduğunu söylemesi üzerine yapılan sorgulamada gerçek kimliğinin A.K. (45) olduğu belirlendi. Yapılan incelemede A.K.'nin 3 ayrı dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarından toplam 23 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 3 ayrı dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçlarından toplam 71 bin 500 TL kesinleşmiş adli para cezası ile arandığı tespit edildi.

Öte yandan Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakkında 18 yıl 9 ay hapis ve 187 bin 500 TL adli para cezası bulunan M.K. (25) de İlkadım ilçesinde yakalandı.

Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Suriye'de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor

Komşudaki üsse ABD uçakları tek tek iniyor! Beklenen operasyon başladı
Mardin'de 5 gün süreyle eylem yasağı

Bayrak skandalının merkezindeki şehrimizde dikkat çeken karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sosyal medyada ifşa etmişti! Danla Bilic'ten Alper Potuk itirafı

Fener'in yıldızını ifşalamıştı! ''Çok pişmanım'' deyip helallik istedi
702 sayfalık iddianame! Böcek'in evinden 1 milyon liranın üzerinde nakit çıktı

Evinden çıkan paranın miktarı öyle böyle değil
3 hafta önce şampiyonluğun bir numaralı adayıyken tepetaklak oldular

3 hafta önce şampiyonluğun bir numaralı adayıyken tepetaklak oldular
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti

Bir hemşire daha DEM'in akımına katıldı! Boynundaki kolye dikkat çekti
Sosyal medyada ifşa etmişti! Danla Bilic'ten Alper Potuk itirafı

Fener'in yıldızını ifşalamıştı! ''Çok pişmanım'' deyip helallik istedi
Kar yağışı değil küçük kıyamet! ABD'de 200 milyon kişi tehdit altında

O ülkeden felaket görüntüleri! 200 milyon kişi için büyük tehlike
Robert Pattinson, Türk şarkıcıya hayran kaldı: Kesinlikle çok havalı

Dünyaca ünlü oyuncu, Türk şarkıcıya hayran kaldı