Samsun'da Kenevir Serası Ele Geçirildi

Samsun'da polis bir evin içinde kenevir serası ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı kenevir yetiştirdiği tespit edilen 2 şahsı yakaladı. Olayla ilgili bir evde yapılan aramada, kenevir yetiştirmeye yarayan ısıtıcı ve ışıklandırma sistemi, 18 kök kenevir bitkisi, 20 gram kenevir tohumu ve 10 gram esrar ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN