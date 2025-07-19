Samsun'da Kaza: Emniyet Kemeri Hayat Kurtardı

Samsun'da Kaza: Emniyet Kemeri Hayat Kurtardı
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Samsun'un Atakum ilçesinde, kontrolden çıkan bir araç demir bariyerlere çarparak ters döndü. Araçta bulunan 4 kişi, emniyet kemerleri sayesinde kazayı yara almadan atlattı.

Samsun'da yoldan çıkarak bariyere çarpıp hurdaya dönen araçta bulunan 3'ü kadın 4 kişi emniyet kemerleri takılı olduğu için kazayı yara almadan anlattı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu Sarıışık mevkisinde sabah saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan tatil için Samsun'un İlkadım ilçesine giden Arslan Arık idaresinde 34 DS 5234 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak demir bariyerlere çarpıp bariyerlerin üzerinde ters döndü. Kazada, araç sürücüsü ile yanında bulunan 3 kadın, emniyet kemerleri takılı olduğu için kazayı yara almadan atlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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