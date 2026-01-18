Haberler

Samsun'da kayıp şahıs için geniş çaplı arama çalışması

Samsun'da kayıp şahıs için geniş çaplı arama çalışması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Susuz Mahallesi'nde kaybolan Nimet Serdar'ı bulmak için arama çalışmaları sürüyor. Jandarma, AFAD ve gönüllülerin katılımıyla başlatılan çalışmalar, 17 Ocak'ta kaybolduğu gün itibarıyla devam ediyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Susuz Mahallesi'nde kayıp vatandaşın bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürdürülüyor.

Edinilen bilgilere göre, Susuz Mahallesi Çaltuluoğlu Sokak'ta ikamet eden Nimet Serdar, 17 Ocak günü saat 10.00 sıralarında evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Vatandaşın kaybolduğu yönünde aynı gün saat 17.30'da yapılan ihbar üzerine vatandaşlar ve kolluk güçlerince arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarını yerinde koordine etmek üzere Susuz Mahallesi'ne giden Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur İstanbul'un kontrolünde yürütülen arama çalışmalarında tüm kurumların seferber edildiği bildirildi. Kayıp şahsı arama çalışmalarına AFAD ekipleri ve dron ekibi, 32 jandarma personeli, 11 asayiş komando personeli, İl Jandarma Komutanlığı iz takip köpek unsuru, UMKE ekipleri ile canlı arama köpek unsuru, Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi ve yaklaşık 30 vatandaş katılıyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

Komşuda kritik adım! Şara ateşkesi resmen açıkladı
İşte Suriye hükümeti ile SDG arasında imzalanan 14 maddelik ateşkes anlaşması

İşte Suriye'de varılan ateşkes anlaşmasının tüm maddeleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgasını kırdı

Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgalarını kırdı
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı

Komşuyu ayağa kaldıran kare! Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır
Tekne faciası! Ölü ve yaralılar var

Tekne faciası! Ölü ve yaralılar var
1300 dönüm arazi için herkes mahkemeye koştu! Bir kent buranın sahibini arıyor

1300 dönüm arazi için herkes mahkemeye koştu! Bir kent sahibini arıyor
Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgasını kırdı

Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgalarını kırdı
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli

Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

Atlas'ın katilinin avukatından akıllara durgunluk veren savunma