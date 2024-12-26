Üye Girişi
Haberler
Narin Güran davasında savcı mütalaasını açıkladı, duruşma salonu karıştı
Savcı mütalaasını açıkladı, duruşma salonu karıştı
Putin: Rusya, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek istiyor
Putin tüm dünyaya ilan etti! "Savaşı sonlandırmaya hazırız"
Mahkeme salonunda Narin'in ağabeyini işaret etti: Toplantılarda en çok onun adı geçiyor
Mahkemede özellikle bir ismi işaret etti: Cinayete doğrudan katıldı
Narin duruşması karıştı! Baba konuştu, tüm salon ağladı
Narin duruşması karıştı! Baba konuştu, tüm salon ağladı

Samsun'da Kayıp Balıkçıların Teknesi Bulundu

Samsun'da Kayıp Balıkçıların Teknesi Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da kaybolan balıkçılara ait 8 metre derinlikte tespit edilen tekne, Emniyet Müdürlüğü'nün sonar cihazı ile fotoğraflandı. Kayıp balıkçılar için arama çalışmaları devam ediyor.

Samsun'da kayıp balıkçılara ait 8 metre derinlikte tespit edilen tekne, Samsun Emniyet Müdürlüğü'nün sonar cihazı ile fotoğraflandı.

Çarşamba ilçesinde 22 Aralık gecesi avlanmak için Costal Limanı'ndan tekneyle denize açılan Muhammer Sevgili (50) ve Halil Kayış'tan (45) bir daha haber alınamadı. Kaybolan balıkçıları bulmak için Emniyet Müdürlüğü deniz polisleri, Karadeniz Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Arama çalışmalarının 4'üncü gününde balıkçılara ait tekne 8 metre derinlikte tespit edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliği'ne ait sonar cihazı, 6 metre uzunluğundaki tekneyi bularak fotoğrafladı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

101 Yıllık kulüpte futbolcular ısınmak için mutfak tüpü kullandı
img

İşte 38 kişinin öldüğü Azerbaycan uçağını düşüren ülke
img

"Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'İcabına bakacağız' diyen İsrail, Yemen'i vurdu
"İcabına bakacağız" diyen İsrail ilk adımı attı
İran lideri Pezeşkiyan, gördüğü manzara karşısında küplere bindi: Hepsini kapatın
İran lideri, gördüğü manzara karşısında küplere bindi: Hepsini kapatın
Anne Yüksel Güran'ın avukatı özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda PSA bulundu
Tüm aileden özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda bulundu
Çocuğunun kendisinden olmadığını öğrenen adamdan karısına sıra dışı hediye
DNA testinin sonucunu gördü, karısına sıra dışı bir hediye hazırladı
Kredi kartıyla sigara satışında yeni dönem
Kredi kartıyla sigara alanlar dikkat! Cezası çok ağır
Narin'in babasından kafa karıştıran sözler: Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi
"Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi"

Son Dakika Haberleri

Wolverhampton Manchester United CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Wolverhampton Manchester United maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Hakkari okullar tatil mi 27 Aralık Cuma (Son Dakika Hakkari Valiliği)? Yarın okullar tatil mi? 27 Aralık Cuma okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)? 27 Aralık Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Mısır başkenti mi değişti? Mısır'ın 45 milyar dolarlık yeni başkenti neresi? Yılbaşı haftası diziler yayınlanmayacak mı 2025? BUGÜN MAÇ YOK MU? 26 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 26 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 27 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? Narin Güran davası SON DURUM ne, ceza verildi mi? 27 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 27 Aralık Cuma Hutbesi tam metni!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.