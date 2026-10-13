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Samsun'da kayan motosikletin sürücüsü ve yolcusu kazayı yara almadan atlattı.

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Samsun'da kayan motosikletin sürücüsü ve yolcusu kazayı yara almadan atlattı.
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Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı Kavşağı'nda dönüş yapan motosiklet kayarak devrildi. Yere düşerek sürüklenen sürücü ve yolcu yara almadan kurtulurken motosiklette maddi hasar oluştu.

Samsun'da kavşakta dönüş yaptığı sırada kayan motosiklet devrildi. Yere düşerek sürüklenen sürücü ve yolcu kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 AVC 683 plakalı motosiklet, dönüş yaptığı sırada kayarak devrildi. Motosiklette bulunan sürücü ve arkasındaki yolcu yere düşerken, çevredeki vatandaşlar yardımlarına koştu.

Kazada yaralanan olmazken motosiklette maddi hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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