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Samsun Şehir Hastanesi Kavşağı'nda yine kaza: 2 yaralı

Samsun Şehir Hastanesi Kavşağı'nda yine kaza: 2 yaralı
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Samsun'un Canik ilçesinde Şehir Hastanesi Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun'da sık sık trafik kazalarının yaşandığı Şehir Hastanesi Kavşağı'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi'nde bulunan Samsun Şehir Hastanesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 55 AJH 172 plakalı otomobil ile 55 ADU 905 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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