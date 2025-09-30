Haberler

Samsun'da Kamyonetin Çarptığı 13 Yaşındaki İki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

Samsun'da Kamyonetin Çarptığı 13 Yaşındaki İki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti
Samsun'da yolun karşısına geçerken kamyonetin çarpması sonucu 13 yaşındaki Rabia Kaynar ve Elifnaz Aslan, kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirdi. Kazayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Gar Kavşağı'nda dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sultan Ahmet Y. (19) idaresindeki 55 ADN 702 plakalı kamyonet, kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmekte olan Rabia Kaynar (13) ve Elifnaz Aslan'a (13) çarptı. Ağır yaralanan çocuklar ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Rabia Kaynar ve Elifnaz Aslan kurtarılamadı. Çocukların cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Kazanın ardından sürücü Sultan Ahmet Y., polis ekiplerince gözaltına alındı ve bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

