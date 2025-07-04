Samsun'da Kamyonet 8 Yaşındaki Çocuğa Çarptı

Samsun'da Kamyonet 8 Yaşındaki Çocuğa Çarptı
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Samsun'un Canik ilçesinde park halinde bulunan bir kamyonet rampa aşağı hareket ederek 8 yaşındaki çocuğa çarptı. Çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da sürücüsünün park ettiği kamyonet, rampa aşağı hareket ederek 8 yaşındaki çocuğa çarptı. Kazada yaralanan çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Düvecik Mahallesi Ova Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sezer Ç. idaresindeki 55 ANJ 275 plakalı kamyoneti yol kenarına park edip bakkala gitti. Rampa aşağı hareket eden kamyonet bakkaldan ekmek alıp evine giden 8 yaşındaki Muhammet Yusuf Ç.'ye çarpıp istinat duvarından yuvarlanıp ters döndü. Kazada yaralanan çocuk, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyonet bulunduğu yerden vinç yardımıyla kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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