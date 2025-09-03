Haberler

Samsun'da Kadın Kurtarma Çabasındaki Adam Saldırıya Uğradı

Samsun'da Kadın Kurtarma Çabasındaki Adam Saldırıya Uğradı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde, bir adam denizden çıkarak darbedilen bir kadını kurtarmaya çalışırken saldırıya uğradı. Yaralanan kurtarma uzmanı hastaneye kaldırıldı ve saldırganın yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Samsun'da bir kişi, darbedilen kadını kurtarmak isterken saldırıya uğrayarak hastanelik oldu.

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel sualtı kurtarma ve denizci olarak görev yapan 53 yaşındaki Mehmet Öztürk, dinlenmek için gittiği sahilde denize daldığı sırada sahilde bir kişinin bir kadını darbedip boğazını sıktığını fark etti. Sudan çıkan Öztürk, kadını kurtarmak isterken saldırganın hedefi oldu. Yaralanan Öztürk, saldırı sonrası ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Yetişmeseydim kadın belki de ölecekti"

Saldırgan hakkında şikayetçi olduğunu belirten Öztürk, "Kadının darbedildiğini ve boğazının sıkıldığını gördüm. Yetişmeseydim kadın belki de ölecekti. Bana saldırdı ancak 'deniz polisiyim, dalgıcım, 112'yim' diye bağırarak kaçmasını sağladım. Saldırganın bulunup cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Olayın ardından, kadını darbeden ve Öztürk'e saldıran şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Öcalan, Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: Rojava ve Suriye benim kırmızı çizgimdir

Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: İşte Öcalan'ın kırmızı çizgisi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalması için her şey yapılıyor! Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı

Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.