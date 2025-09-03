Samsun'da Kadın Kurtarma Çabasındaki Adam Saldırıya Uğradı

Samsun'da bir kişi, darbedilen kadını kurtarmak isterken saldırıya uğrayarak hastanelik oldu.

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel sualtı kurtarma ve denizci olarak görev yapan 53 yaşındaki Mehmet Öztürk, dinlenmek için gittiği sahilde denize daldığı sırada sahilde bir kişinin bir kadını darbedip boğazını sıktığını fark etti. Sudan çıkan Öztürk, kadını kurtarmak isterken saldırganın hedefi oldu. Yaralanan Öztürk, saldırı sonrası ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Yetişmeseydim kadın belki de ölecekti"

Saldırgan hakkında şikayetçi olduğunu belirten Öztürk, "Kadının darbedildiğini ve boğazının sıkıldığını gördüm. Yetişmeseydim kadın belki de ölecekti. Bana saldırdı ancak 'deniz polisiyim, dalgıcım, 112'yim' diye bağırarak kaçmasını sağladım. Saldırganın bulunup cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Olayın ardından, kadını darbeden ve Öztürk'e saldıran şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. - SAMSUN