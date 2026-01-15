Samsun'da kaçak sigara operasyonu: 23 bin 160 makaron ele geçirildi

Samsun'un Terme ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 23 bin 160 makaron ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Terme ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Bir şahsa ait ikamet ve iş yerinde yapılan aramalarda 23 bin 160 adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli şahıs yakalanırken, haklarında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN