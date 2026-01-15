Haberler

Samsun'da kaçak sigara operasyonu: 23 bin 160 makaron ele geçirildi

Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen operasyonda, polis ekipleri tarafından 23 bin 160 doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı, adli işlem başlatıldı.

Samsun'un Terme ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 23 bin 160 makaron ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Terme ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Bir şahsa ait ikamet ve iş yerinde yapılan aramalarda 23 bin 160 adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli şahıs yakalanırken, haklarında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

- SAMSUN
