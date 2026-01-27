Tütün operasyonunda 29 bin makaron ele geçirildi

Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda binlerce doldurulmuş makaron sigara ile sigara sarma makineleri ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Terme ilçesinde bir ikamete operasyon düzenledi. Yapılan araştırmada gerçekleştirilen çalışmada, 2 adet elektrikli otomatik sigara sarma makinesi ile 29 bin 200 adet doldurulmuş makaron sigaraya el konuldu. Olayla bağlantılı 1 şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN