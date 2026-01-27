Haberler

Tütün operasyonunda 29 bin makaron ele geçirildi

Tütün operasyonunda 29 bin makaron ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen operasyonda, 29 bin 200 doldurulmuş makaron sigara ve 2 adet elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda binlerce doldurulmuş makaron sigara ile sigara sarma makineleri ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Terme ilçesinde bir ikamete operasyon düzenledi. Yapılan araştırmada gerçekleştirilen çalışmada, 2 adet elektrikli otomatik sigara sarma makinesi ile 29 bin 200 adet doldurulmuş makaron sigaraya el konuldu. Olayla bağlantılı 1 şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla girdi, işte ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu ile yakalanan motorcudan görülmemiş bahane

Uyuşturucu ile yakalanan motorcudan görülmemiş bahane
Fenerbahçe'ye Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor

Fener'e Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor
Kredi vaadine kandı, hayatı karardı! Cezaevine bile girdi

Kredi vaadine kandı, hayatı karardı! Cezaevine bile girdi
Fenerbahçe'de bomba zirve! Sadettin Saran 'Bundan sonra istemiyorum' dedi

Fenerbahçe'de bomba zirve! Saran "Bundan sonra istemiyorum" dedi
Uyuşturucu ile yakalanan motorcudan görülmemiş bahane

Uyuşturucu ile yakalanan motorcudan görülmemiş bahane
Volkan Konak'ın vefatından 2 gün önceki mesajı ortaya çıktı! Dikkat çeken 'mezarlık' detayı

Vefatından 2 gün önce bu mesajı yazmış! "Mezarlık" detayı dikkat çekti
Galatasaraylılar müjde! Aylardır beklenen haber Manchester City maçı öncesi geldi

Aylardır beklenen haber Manchester City maçı öncesi geldi