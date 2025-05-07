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Samsun'da Kaçak Sigara Operasyonu: 17 Bin 760 Makaron Ele Geçirildi

Samsun'da Kaçak Sigara Operasyonu: 17 Bin 760 Makaron Ele Geçirildi
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Samsun'da polis, düzenlediği operasyonda 17 bin 760 adet doldurulmuş makaron sigara, 210 paket kaçak sigara ve 9 adet kaçak elektronik sigara ele geçirdi. Bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Samsun'da 17 bin 760 adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'da polis tarafından 17 bin 760 adet doldurulmuş makaron sigara, 210 adet paket kaçak sigara ve 9 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlkadım ilçesinde tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 17 bin 760 adet doldurulmuş makaron sigara,

210 paket gümrük kaçağı sigara ve

9 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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