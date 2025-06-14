Samsun'da Kaçak Makaron Operasyonu: 2 Milyon 862 Bin Adet Ele Geçirildi

Samsun'da polis tatafından düzenlenen operasyonda 2 milyon 862 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Terme ilçesinde kaçak tütün mamulleri satışı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, depo ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 milyon 860 bin adet kaçak makaron ve 2 bin 600 adet doldurulmuş kaçak makaron sigara ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN