Samsun'da Kaçak Makaron Operasyonu: 18 Bin Adet Ele Geçirildi

Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonunda 18 bin 40 adet kaçak makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesinde kaçak makaron operasyonu düzenledi. Yapılan aramalarda, 8 bin 40 adet doldurulmuş makaron ile 10 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN