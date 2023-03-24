Samsun'da jandarmadan 'Kökünü Kurutma' operasyonu: 19 gözaltı

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından 9 ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "Kökünü Kurutma" operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT ekipleri ile ilçe jandarma komutanlıklarında görevli personelin de katılımıyla 9 ilçede "Kökünü Kurutma" adı verilen uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

'Torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, 571 gram toz esrar, 38 gram metamfetamin, 669 gram kubar esrar, 14 adet sentetik ecza, 4 kök kenevir bitkisi, 2 adet satışa hazır fişek tabir edilen kubar esrar, 16 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet tabanca şarjörü, 179 adet tabanca fişeği, 6 bin 580 dal dolu makaron ve 9 bin 200 dal boş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN