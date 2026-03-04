Kümesin içine saklanan uyuşturucuyu jandarma buldu
Samsun'un Kavak ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kümes içerisinde 1362 adet sentetik ecza hapı bulundu. İki şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kavak ilçesinde 2 şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada, kümes içerisine gizlenmiş halde toplam 1362 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN