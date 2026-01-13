İşçilerden inşaat kule vincinde intihar girişimi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yapımı süren toplu konut inşaatında çalışan bazı işçiler, taşeron firmadan maaşlarını alamadıkları iddiasıyla kule vince çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Olay, Çarşamba ilçesi Kirazlık Çay Mahallesi'nde yapımı devam eden 615 konutluk toplu konut inşaat sahasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir taşeron firmaya bağlı olarak çalışan inşaat işçileri, yaklaşık dört aya yakın süredir ücretlerini alamadıklarını öne sürerek inşaat sahasında bulunan kule vince çıkarak intihara teşebbüs etti. Durumu fark eden diğer inşaat işçilerinin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekipler, vinçte bulunan işçileri ikna ederek aşağı indirdi. - SAMSUN