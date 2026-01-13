Haberler

İşçilerden inşaat kule vincinde intihar girişimi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde toplu konut inşaatında çalışan işçiler, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle kule vince çıkarak intihar girişiminde bulundu. Diğer işçilerin durumu fark etmesiyle olay yerine ekipler sevk edildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yapımı süren toplu konut inşaatında çalışan bazı işçiler, taşeron firmadan maaşlarını alamadıkları iddiasıyla kule vince çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Olay, Çarşamba ilçesi Kirazlık Çay Mahallesi'nde yapımı devam eden 615 konutluk toplu konut inşaat sahasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir taşeron firmaya bağlı olarak çalışan inşaat işçileri, yaklaşık dört aya yakın süredir ücretlerini alamadıklarını öne sürerek inşaat sahasında bulunan kule vince çıkarak intihara teşebbüs etti. Durumu fark eden diğer inşaat işçilerinin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekipler, vinçte bulunan işçileri ikna ederek aşağı indirdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
