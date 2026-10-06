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Samsun'da İlkadım ve Canik'te operasyonlarda 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

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Samsun'da İlkadım ve Canik'te operasyonlarda 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
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Samsun'da narkotik polisinin İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İlkadım'da metamfetamin, sentetik kannabinoid, sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca, Canik'te ise 51 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Samsun'da narkotik polisinin İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İlkadım ve Canik ilçelerinde çalışma gerçekleştirdi. İlkadım ilçesinde B.Ç.'nin (44) ikametinde yapılan aramada 8,35 gram metamfetamin, 0,85 gram sentetik kannabinoid, 2 adet sentetik ecza ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Canik ilçesinde ise S.Ö.'nün (31) ikametinde yapılan aramada 51 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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