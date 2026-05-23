Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Örnek Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 BE 720 plakalı otomobil ile 34 LC 0337 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 1 kadın ile 1 erkek şahıs yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapılırken, daha sonra ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı