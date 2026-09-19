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Samsun'da iki ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Samsun'da iki ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ve Canik ilçelerinde uyuşturucuya yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan Ö.Ö. ve M.Ö. gözaltına alındı.

Canik ilçesinde yakalanan Ö.Ö ile İlkadım ilçesinde yakalanan M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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