Samsun’da ikamette 13 bin 48 sentetik ecza hap ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir ikamette yapılan aramada 13 bin 48 sentetik ecza hap, ruhsatsız tüfek ve 0,10 gram metamfetamin ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, İlkadım ilçesinde 3 şahsın kullandığı belirlenen ikamette arama yapıldı. Aramada 13 bin 48 sentetik ecza hap, 1 ruhsatsız tüfek ve 0,10 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı