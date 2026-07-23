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Hurda kasaları eğik şekilde taşıyan kamyonet tehlike oluşturdu

Hurda kasaları eğik şekilde taşıyan kamyonet tehlike oluşturdu
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Samsun'da Atatürk Bulvarı'nda kasasında hurda otomobil bulunan iki kasa dengesiz şekilde taşınırken diğer sürücüler için tehlike oluşturdu. Kamyonet sürücüsü daha sonra gözden kayboldu.

Samsun'da kasasında hurda kasaları eğik şekilde taşıyan kamyonet, trafikte tehlike oluşturdu.

Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy istikametinden Samsun yönüne doğru seyir halinde olan kamyonetin kasasında üst üste yüklenmiş iki farklı kasa bulunduğu görüldü. Dengesiz şekilde taşınan kasaların içerisinde hurda bir otomobil yer alırken, yükün sola doğru eğilmesi diğer sürücülerin dikkatini çekti. Tehlikeli yükleme nedeniyle kamyonet, hem kendi sürücüsünün hem de trafikteki diğer sürücülerin can güvenliğini riske attı.

Belirli bir süre bu şekilde karayolunda ilerleyen kamyonet sürücüsü, daha sonra gözden kayboldu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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