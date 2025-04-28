Samsun'da Heyelan: Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Samsun'da heyelan: Enkaz alında kalanları kurtarma çalışması sürüyor

SAMSUN - Samsun'da meydana gelen heyelanda enkaz altında kalanları kurtarma çalışması devam ediyor.

Olay, saat 23.00 sıralarında Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde bir AVM yanındaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dağdan kopan toprak ve kaya parçaları akaryakıt istasyonunun oto yıkama kısmına düştü. İlk belirlemelere göre enkaz altında kalan kişilerin olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, enkaz altındakileri sağ kurtarabilmek için zamana karşı yarış başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu bir kadın yaralı olarak enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kayaları kaldırmak için bölgeye iş makineleri de sevk edilirken, ekiplerin yoğun şekilde sürdürdüğü kurtarma çalışmaları devam ediyor.