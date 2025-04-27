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Samsun'da Heyelan: 1 Yaralı, Toprak Altında Kalanlar Var

Samsun'da Heyelan: 1 Yaralı, Toprak Altında Kalanlar Var
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Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda toprak altında kalanların olduğu, 1 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi. Bölgeye arama-kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun'da meydana gelen heyelanda 1 kişi yaralanırken, toprak altında kalanların olduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, heyelan Canik ilçesinde Samsun-Ordu yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dağdan kopan toprak ve dev kaya parçaları, yol kenarında bir AVM'nin yanındaki akaryakıt istasyonunun araç yıkama kısmına düştü. İlk belirlemelere göre heyelanda toprak altında kalanlar olduğu belirtilirken, 1 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi. Bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, çalışmalar devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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