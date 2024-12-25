Samsun'da Hapis Cezası Bulunan İki Şahıs Yakalandı
Samsun'un Atakum ve Çarşamba ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda haklarında hapis cezası bulunan iki kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Samsun'un jandarmanın takibi sonucu haklarında hapis cezası bulunan 2 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırmada, hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma" suçlarından 7 yıl 25 gün hapis cezası bulunan R.Ö. (18) jandarma ekiplerince yakalanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.
Çarşamba ilçesinde ise "kasten yaralama" suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan N.A., jandarma tarafından yakalanarak Çarşamba Kapalı Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN