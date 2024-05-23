Samsun'da hafif ticari araç tren raylarına uçtu: 1 yaralı

Samsun'un Kavak ilçesinde hafif ticari aracın tren raylarına uçtuğu kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kavak-Asarcık yolu Tatarmuslu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Asarcık istikametine giden A.B.'nin kullandığı 16 ZZ 111 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak 50 metre sürüklenip tren raylarında durabildi. Kazada yaralanan sürücü A.B., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN