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Samsun’da hafif ticari araç takla attı: 5 yaralı

Samsun’da hafif ticari araç takla attı: 5 yaralı
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Samsun’da kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Samsun'da kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 01.05 sıralarında Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 18. kilometresindeki Hacı Ömerli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan memleketleri Artvin'e gitmek üzere yola çıkan Hüseyin A. (48) idaresindeki 34 EVD 795 plakalı hafif ticari araç, Kavak'tan Samsun istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yolun sağındaki bordür taşına çarpan araç daha sonra takla attı. Kazada sürücü Hüseyin A. ile araçta yolcu olarak bulunan Hasan Erkam A., Hümeyra Şeyma A., Hira Nur Şene A. ve Hatice A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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