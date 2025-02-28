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Samsun'da Hafif Ticari Araç Motosikletle Çarpıştı, 2 Yaralı

Samsun'da Hafif Ticari Araç Motosikletle Çarpıştı, 2 Yaralı
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Canik ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü ve yanındaki yolcu yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Samsun'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi İlkadım Bulvarı'nda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerif A. idaresindeki 55 EB 163 plakalı hafif ticari araç, Ahmet İ.'nın kullandığı 55 ABR 831 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yanındaki Erkan G. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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