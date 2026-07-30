Haberler

Samsun’da hafif ticari araç ile taksi kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Samsun’da hafif ticari araç ile taksi kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun’da hafif ticari aracın, iddiaya göre önüne çıkan otomobile çarpmamak için yaptığı manevra sonucu karşı şeride geçerek ticari taksiyle kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü yaralandı.

Samsun'da hafif ticari aracın, iddiaya göre önüne çıkan otomobile çarpmamak için yaptığı manevra sonucu karşı şeride geçerek ticari taksiyle kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Lise Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 55 AVM 07 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre önüne çıkan otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yapması sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Hafif ticari araç, karşı yönden gelen 55 T 0401 plakalı ticari taksiyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile ticari taksinin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Lise Caddesi'nde trafik durdu. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü

İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu
Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler

Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Rakamlar öyle böyle değil
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Biri eski başbakan, diğeri pop yıldızı! Teknede fena yakalandılar

Fena yakalandılar

Deprem konutları çevresinde esrarengiz görüntü! Polis alarma geçti

Deprem konutları çevresinde esrarengiz görüntü! Polis alarma geçti
Rober Hatemo’dan yıllar sonra gelen itiraf: Babam ayağını ağzıma soktu

Ünlü şarkıcıdan yıllar sonra gelen itiraf: Babam ayağını ağzıma soktu
Netanyahu'ya ABD'de soğuk duş! Senatör şortla geldi, görüşme boyunca telefonuyla oynadı

Netanyahu'ya ABD'de soğuk duş: Senatör şortla gelip telefonla oynadı
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü

Genç fotoğrafçı vahşice katledildi: Cinayetin her detayı kan dondurdu
Tuncay Sonel'in mal varlığı ortaya çıktı: O maaşla bu serveti nasıl yaptın Vali Bey?

Tuncay Sonel'in mal varlığı ortaya çıktı: Dudak uçuklatan cinsten
Aziz Yıldırım bombayı Hakan Çalhanoğlu ile patlatıyor

F.Bahçe sağ gösterip sol vurdu