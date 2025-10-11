Haberler

Samsun'da Gençlerin Tehlikeli Araba Macerası

Samsun'da Gençlerin Tehlikeli Araba Macerası
Samsun'da bir grup genç, hareket halindeki SUV aracın basamaklarına ve kaputuna çıkarak tehlikeli hareketler sergiledi. Bu durum, hem kendi canlarını hem de çevredekilerin güvenliğini riske attı. Gençlerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Samsun'da gençlerden oluşan bir grup, hareket halindeki SUV aracın basamaklarına ve kaputuna çıkarak hem tehlike oluşturdu hem de kendi canlarını hiçe saydı.

İlkadım ilçesi Batıpark etkinlik alanında dolaşan bir SUV aracı, içerisindeki bir kişi kullanırken, araç dışındaki diğer gençler ise seyir halindeyken aracın sağ ve sol basamaklarına, hatta kaput üstüne çıkarak tehlikeli hareketler sergiledi. Hem kendi canlarını hem de çevredekilerin güvenliğini riske atan gençlerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
