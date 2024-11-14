Samsun'da Genç Adam Silahlı Saldırıya Uğradı
Samsun'un Atakum ilçesinde kimliği belirsiz şahısların silahlı saldırısına uğrayan 22 yaşındaki Ali Güntekin, boynundan ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 22 yaşındaki genç, boynundan vurularak ağır yaralandı.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi Atakent Bulvarı üzerinde bulunan bir market önünden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz şahısların silahlı saldırısına uğrayan Ali Güntekin (22), boynundan yaralandı. Silahlı saldırganlar kaçtı. Ağır yaralanan Ali Güntekin, ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN