Uyuşturucu diye limon tuzu sattı! İlginç savunması da kendisini kurtaramadı

Samsun'da gasp suçundan gözaltına alınan şahsın kendini savunma yöntemi hayrete düşürdü. K.M. adlı şahıs, M.U. isimli kişinin silah çekip altın yüzüğünü ve parasını gasp etiğini öne sürerek polise şikayetçi oldu. Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan M.U., ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

"METAMFETAMİN DİYE 30 BİN LİRAYA LİMON TUZU SATTIM"

Gasp yapmadığını dolandırdığını öne süren M.U., "K.M. ile arkadaşız. Benden metamfetamin adlı uyuşturucu istedi. Ben de kendisine metamfetamin diye limon tuzunu 30 bin liraya sattım. Kendisi karşılığında para ve altın yüzüğünü verdi. Uyuşturucu sandığı maddenin limon tuzu olduğunu öğrenince de bana iftira attı" dedi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edilen M.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.