Karadeniz'de fırtına: Samsun'da 3 tekne battı

Güncelleme:
Karadeniz'de etkili olan kuvvetli fırtına sonrası Samsun'da dalgalara dayanamayarak batan 3 tekne olduğu bildirildi. Rüzgarın hızı saatte 50 kilometreyi aştı, dalga boyu ise 4 metreyi buldu. Ekipler hasar gören diğer tekneleri araştırıyor.

Karadeniz'de etkili olan kuvvetli fırtına sonucu Samsun'da dalgalara dayanamayan 3 tekne battı, başka teknelerin de zarar görmüş olabileceği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, rüzgar hızının saatte 50 kilometreyi aştığı Samsun'da dalga boyu yer yer 4 metreye ulaştı. Sahili döven dev dalgalar kıyı şeridinde taşların karaya savrulmasına neden olurken, liman içerisindeki tekneler de olumsuz etkilendi.

Atakum Körfez Yat Limanı'nda şu ana kadar 3 teknenin battığı öğrenildi. Ekiplerin, başka batan ya da hasar gören tekne olup olmadığına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. - SAMSUN

